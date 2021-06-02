Центр по охране памятников культуры заподозрен в коррупции в Екатеринбурге

Центр по охране памятников культуры заподозрен в коррупции в Екатеринбурге
Центр по охране памятников культуры заподозрен в коррупции в Екатеринбурге
Сегодня, 20:41ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области (ГБУК СО НПЦ) проверяет на коррупцию УМВД Екатеринбурга.

Заявление написал уральский активист Александр Зыков. По словам уральца, для его дома, являющегося памятником, не была установлена зона охраны, хотя ранее НПЦ проводил тендер. Также активист узнал, что в 2013 году центр заключил контракт на разработку зоны охраны завода «Монетка» в Екатеринбурге, однако проект не был выполнен. В результате стоимость разработки охранных зон насчитывает 1,45 миллиона рублей, пишет Znak.

По словам екатеринбуржца, он вел переписку с НПЦ, однако так и не получил четких ответов на свои вопросы, после чего принял решение обратился в прокуратуру. Она, с целью расследования, перенаправила дело в полицию.

Напомним, в конце мая стало известно, что двух экс-сотрудников администрации столицы Свердловской области работники СК РФ проверяют на причастность к коррупционным схемам. Одним из подозреваемых стал бывший заместитель градоначальника Илья Борзенков.

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Екатеринбург
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