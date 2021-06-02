Центр по охране памятников культуры заподозрен в коррупции в Екатеринбурге

Заявление написал уральский активист Александр Зыков. По словам уральца, для его дома, являющегося памятником, не была установлена зона охраны, хотя ранее НПЦ проводил тендер. Также активист узнал, что в 2013 году центр заключил контракт на разработку зоны охраны завода «Монетка» в Екатеринбурге, однако проект не был выполнен. В результате стоимость разработки охранных зон насчитывает 1,45 миллиона рублей, пишет Znak.
По словам екатеринбуржца, он вел переписку с НПЦ, однако так и не получил четких ответов на свои вопросы, после чего принял решение обратился в прокуратуру. Она, с целью расследования, перенаправила дело в полицию.
Напомним, в конце мая стало известно, что двух экс-сотрудников администрации столицы Свердловской области работники СК РФ проверяют на причастность к коррупционным схемам. Одним из подозреваемых стал бывший заместитель градоначальника Илья Борзенков.