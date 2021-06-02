Центризбирком начнет бороться с иностранным вмешательством в выборы

Для этого в ведомстве планируют создать новое направление деятельности, информирует телеграм-канал «Мейстер».
Руководство Центризбиркома нововведение пока не утвердило, однако ответственного за данную работу уже назначили. Им стал член ЦИК Игорь Борисов.
Авторы «Мейстер» сообщают, что попытки вмешательства во внутренние дела РФ стали обыденностью. Москва решила задействовать федеральные органы для пресечения таких действий.
Глава Центризбиркома Элла Панфилова недавно заявила, что ее структура серьезно относится к попыткам извне повлиять на сентябрьские выборы в России. ЦИК будет этому всячески противодействовать
Телеграм-канал пишет, что нововведения в структуре работы Центризбиркома вполне логичны. После проработки инструментов защиты легитимности выборов, будут назначены и лица, которые станут нести ответственность за эту работу.