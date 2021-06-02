В 2 раза выросла стоимость машино-часа после перевода «скорых» на аутсорсинг в Тагиле

Напомним, работники скорой помощи Нижнего Тагила негативно отнеслись к переводу и выступили против аутсорсинга. Активисты проводили пикеты, писали петиции, отправляли письма в минздрав и другие ведомства с целью проверить законность и необходимость перевода. Так, например член профсоюза медработников «Действие» Михаил Смольников устроил одиночный пикет в здании администрации Нижнего Тагила, когда в город с рабочим визитом приезжал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Затем бывший водитель пикетировал в Екатеринбурге и Москве, где его принял заместитель Генпрокурора РФ Юрий Хальманенко. Несмотря на все старания, все равно был заключен контракт с ООО «РТ-Социальная сфера», после чего полностью обновился автопарк скорой помощи, хотя водители заявляли, что старые машины были в хорошем состоянии. Сотрудники скорой помощи до сих пор добиваются отмены аутсорсинга. К примеру, Смольников подал иск к Безбородову о признании незаконными его действий по организации мероприятий по сокращению штата и ликвидации структурного подразделения.