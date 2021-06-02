В 2 раза выросла стоимость машино-часа после перевода «скорых» на аутсорсинг в Тагиле

В октябре 2020 года, перед размещением закупки на аутсорсинг, Сергей Безбородов направил письмо министру здравоохранения Свердловской области Андрею Карлову. В документе он указал, что стоимость машино-часа на тот момент составляла 445 рублей, а предлагаемая подрядчиками сумма на 80% больше, 792 рубля. К 2023 году стоимость машино-часа возрастет до 905 рублей.
На таких условиях в феврале 2021 года и был заключен контракт с ООО «РТ-Социальная сфера». Безбородов указал, что на эти услуги потребуется дополнительное финансирование из бюджета Свердловской области. Также в документе он просит объяснить причины перевода водителей на аутсорсинг, по запросу, который поступил из прокуратуры Нижнего Тагила.
В ответе, который пришел от замминистра Андрея Шастина, значится, что отдельное согласование этой закупки не требуется, а средства на оплату предлагается брать из средств ОМС и доведенных лимитов бюджетных обязательств, пишет V-Tagile.
Напомним, работники скорой помощи Нижнего Тагила негативно отнеслись к переводу и выступили против аутсорсинга. Активисты проводили пикеты, писали петиции, отправляли письма в минздрав и другие ведомства с целью проверить законность и необходимость перевода. Так, например член профсоюза медработников «Действие» Михаил Смольников устроил одиночный пикет в здании администрации Нижнего Тагила, когда в город с рабочим визитом приезжал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Затем бывший водитель пикетировал в Екатеринбурге и Москве, где его принял заместитель Генпрокурора РФ Юрий Хальманенко. Несмотря на все старания, все равно был заключен контракт с ООО «РТ-Социальная сфера», после чего полностью обновился автопарк скорой помощи, хотя водители заявляли, что старые машины были в хорошем состоянии. Сотрудники скорой помощи до сих пор добиваются отмены аутсорсинга. К примеру, Смольников подал иск к Безбородову о признании незаконными его действий по организации мероприятий по сокращению штата и ликвидации структурного подразделения.