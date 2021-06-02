В Госдуме оценили призыв к установлению отцовского капитала

В Госдуме оценили призыв к установлению отцовского капитала
В Госдуме оценили призыв к установлению отцовского капитала
Сегодня, 20:51ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Светлана Бессараб, депутат Государственной думы, прокомментировала предложение о введении отцовского капитала в России. Исходя из её слов, данная господдержка пока не может быть введена из-за экономической ситуации в стране.

Как пишет портал «Новые известия», с первого июля в России начинают действовать законопроекты о помощи беременным, родителям-одиночкам и прочие. Большинство программ поддержки населения вступили в силу в течение пандемии в 2020 году. В данное время привилегии ожидают индексации. Как сказала Бессараб, к новым предложениям нужно относиться более осторожно.

Депутат заявила, что в Российской Федерации продолжают развивать защиту материнства и детства. Здесь подразумевается выплата пособий для детей из неполных семей и помощь молодым родителям во время больничных дней. Государство оказывает поддержку малообеспеченным семьям вне зависимости от количества детей. Также происходит выплата материнского капитала.

Напомним, с недавнего времени его можно получить и за рождение первого ребёнка. А за рождение второго размер выплаты повышается. Кроме того, семьи, в которых много детей, имеют возможность получить вычет по ипотечному займу — не менее четырёхсот тысяч рублей, резюмировала Бессараб.

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материнский капиталГосдумаинициатива
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