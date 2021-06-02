Впервые в России федеральная ТВ-трансляция пройдет в 5G-сети

На мероприятии участникам и зрителям форума будут показаны преимущества работы телеканала с помощью технологии 5G в программах, которые телевизионщики создадут в рамках ПМЭФ-2021.
НТВ стал первым телеканалом в стране, который продемонстрирует возможности работы 5G в прямом эфире.
Всего через несколько лет экономика производства контента может измениться в сторону оптимизации затрат и расширения вариативности предложения, рассказал гендиректор НТВ Алексей Земский.
По его словам, на форуме компания сможет обеспечить полный цикл создания программ в формате онлайн. В этом задействовано большее количество дистанционного оборудования и снижено количество подключенных проводов, применяемых на предыдущем форуме.
Сигнал 5G будут передавать две базовые станции. Ранее проведенное тестирование в миллиметровом диапазоне показало скорость до 4,1 Гбит/с при задержке сигнала 5G около восьми мс. Для этого использовалось оборудование Nokia с базовыми станциями AirScale и пакетное ядро.
Мы рады совместно с партнёрами продемонстрировать возможности связи пятого поколения и показать техническую готовность и операторов, и бизнеса к запуску новых форматов телевещания, пояснил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.
Он отметил, что трансляции пройдут с минимальными задержками, что будет более комфортно для зрителей.
На данный момент почти все российские телекомпании передают сигнал с помощью 4G, он направляется на сервер в эфирную аппаратную. При этом задержка во время прямого эфира составляет от трех до пяти секунд. Зрители могут это заметить, например когда общаются ведущий из студии и корреспондент с места событий. Технология 5G сократит это время в три-пять раз.
Для того, чтобы наглядно показать преимущество новых технологий, в студии НТВ установят монитор, разделенный пополам. На одной части экрана будет вестись трансляция 4G, а на второй 5G.
Также на съёмках будет присутствовать коллаборативный робот с камерой. Участники смогут самостоятельно управлять им с помощью мобильного устройства.