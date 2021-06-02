Впервые в России федеральная ТВ-трансляция пройдет в 5G-сети

На данный момент почти все российские телекомпании передают сигнал с помощью 4G, он направляется на сервер в эфирную аппаратную. При этом задержка во время прямого эфира составляет от трех до пяти секунд. Зрители могут это заметить, например когда общаются ведущий из студии и корреспондент с места событий. Технология 5G сократит это время в три-пять раз.