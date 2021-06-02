За информационное насилие над уральцем «Альфа-банк» заплатил 350 тысяч штрафа

За звонок с рекламным предложением абоненту из Свердловской области «Альфа-банк» заплатил 350 тысяч рублей штрафа. Действия организации были оценены как информационное насилие.

Соответствующее решение приняло управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Прежде, чем совершать звонок, банк не получил согласие абонента. В ходе непосредственного осуществления звонка согласие получено не было, так как слово «реклама» не озвучивалось, а было завуалировано под некое «предложение»,подчеркнули в ведомстве. В ответ на претензии банк заявил, что согласие абонента получалось, так как уралец сказал фразу: «Ну, озвучьте, давайте». Однако ФАС все равно отклонила данный довод. На данный момент назначенный штраф банк выплатил, средства поступили в федеральный бюджет. Напомним, 1 апреля стало известно, что Постановлением Свердловского УФАС России спам, отправленный на электронную почту, признан информационным насилием. За распространение сведений рекламного характера без согласия потребителей теперь назначен штраф. Спам признан Свердловским судом информационным насилием

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter