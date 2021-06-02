За информационное насилие над уральцем «Альфа-банк» заплатил 350 тысяч штрафа

За информационное насилие над уральцем «Альфа-банк» заплатил 350 тысяч штрафа
За информационное насилие над уральцем «Альфа-банк» заплатил 350 тысяч штрафа
Сегодня, 19:20ОбществоФото: 1mediainvest.ru
За звонок с рекламным предложением абоненту из Свердловской области «Альфа-банк» заплатил 350 тысяч рублей штрафа. Действия организации были оценены как информационное насилие.

Соответствующее решение приняло управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Прежде, чем совершать звонок, банк не получил согласие абонента.

В ходе непосредственного осуществления звонка согласие получено не было, так как слово «реклама» не озвучивалось, а было завуалировано под некое «предложение»,подчеркнули в ведомстве.

В ответ на претензии банк заявил, что согласие абонента получалось, так как уралец сказал фразу: «Ну, озвучьте, давайте». Однако ФАС все равно отклонила данный довод. На данный момент назначенный штраф банк выплатил, средства поступили в федеральный бюджет.

Напомним, 1 апреля стало известно, что Постановлением Свердловского УФАС России спам, отправленный на электронную почту, признан информационным насилием. За распространение сведений рекламного характера без согласия потребителей теперь назначен штраф.

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Свердловская областьштрафФАСбанк
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