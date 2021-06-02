Задушил проводом: девять лет колонии за убийство отчима получил житель Богдановича

Задушил проводом: девять лет колонии за убийство отчима получил житель Богдановича
Задушил проводом: девять лет колонии за убийство отчима получил житель Богдановича
Сегодня, 22:21ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Девять лет лишения свободы получил житель Богдановича за то, что после застолья проводом задушил своего отчима. Мужчину признали виновным по статье 105 УК РФ (Убийство), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, во время распития алкогольных напитков мужчина поругался с отчимом и, в связи с личной неприязнью, решил его убить. Для этого уралец дождался, пока тот уснет, после чего взял удлинитель и ножом отрезал часть провода. Однако подойдя к отчиму, злоумышленник обнаружил, что провод слишком длинный. Тогда он вновь воспользовался ножом. Вернувшись к неприятелю, мужчина задушил его.

В результате свердловчанин раскаялся в содеянном, написал явку с повинной и сотрудничал со следствием. Богдановичский городской суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, 27 апреля сообщалось, как 63-летний мужчина задушил сноху из-за «шкаликов» со спиртом в Березовском. Свердловчанин был признан виновным в убийстве и приговорен к 13 годам лишения свободы.

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