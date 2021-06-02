Задушил проводом: девять лет колонии за убийство отчима получил житель Богдановича

Девять лет лишения свободы получил житель Богдановича за то, что после застолья проводом задушил своего отчима. Мужчину признали виновным по статье 105 УК РФ (Убийство), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, во время распития алкогольных напитков мужчина поругался с отчимом и, в связи с личной неприязнью, решил его убить. Для этого уралец дождался, пока тот уснет, после чего взял удлинитель и ножом отрезал часть провода. Однако подойдя к отчиму, злоумышленник обнаружил, что провод слишком длинный. Тогда он вновь воспользовался ножом. Вернувшись к неприятелю, мужчина задушил его. В результате свердловчанин раскаялся в содеянном, написал явку с повинной и сотрудничал со следствием. Богдановичский городской суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Напомним, 27 апреля сообщалось, как 63-летний мужчина задушил сноху из-за «шкаликов» со спиртом в Березовском. Свердловчанин был признан виновным в убийстве и приговорен к 13 годам лишения свободы. Задушивший сноху в борьбе за «шкалики» мужчина отправлен в тюрьму на 13 лет

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