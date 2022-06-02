Евгений Куйвашев направит почти 3 миллиона рублей на приюты для бездомных животных

В Свердловской области на приюты для безнадзорных собак выделили почти 3 миллиона рублей. Их можно будет потратить на создание вольеров и стерилизацию.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направит 2,8 миллиона рублей на приюты для бездомных животных, сообщает департамент информационной политики. Гранты смогут получить НКО региона. Распределять средства будут на основе конкурса. К участию в конкурсе допускаются социально ориентированные некоммерческие организации, имеющие помещения для содержания животных и ухода за ними. Опыт работы в сфере защиты животных у некоммерческой организации должен составлять не менее года,сказал глава регионального департамента ветеринарии Евгений Трушкин. Деньги можно будет потратить на устройство вольеров и стерилизацию бездомных животных. Отмечается, что губернатор Евгений Куйвашев зимой обратил внимание местных глав на скопление безнадзорных собак на улицах. За четыре месяца в Свердловской области выловили свыше 3 тысяч и стерилизовали порядка 2 тысяч собак. 1,5 тысячи животным нашли хозяев. Напомним, что также по инициативе Евгения Куйвашева в Нижнем Тагиле подготовлена «дорожная карта» по организации муниципального приюта для бездомных животных. Мэр города Владислав Пинаев дал соответствующие поручения профильным управлениям. Сейчас выделяется земельный участок в нежилой зоне между Верхней и Нижней Черемшанкой под строительство приюта. На это потратят 40 миллионов рублей, рассказали Tagilcity в мэрии. Контракт на 3 миллиона рублей за отлов безнадзорных животных в Нижнем Тагиле до конца июля числится за благотворительным фондом «Добрые руки».

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