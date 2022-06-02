IKEA начала принимать россиян по вопросам обмена и возврата товаров в своих магазинах

IKEA начала принимать россиян по вопросам обмена и возврата товаров в своих магазинах
IKEA начала принимать россиян по вопросам обмена и возврата товаров в своих магазинах
Сегодня, 14:23ОбществоФото: pxhere.com
Шведская компания IKEA, реализующая мебель и товары для дома во многих странах, с 1 июня открывает отделы возврата и обмена товаров в своих российских магазинах. С таким заявлением выступили представители ретейлера.

Как сообщает nation-news.ru, крупнейший производитель мебели заявил о временном прекращении деятельности на территории Российской Федерации с 4 марта. Такое решение было принято на фоне военной спецоперации российских ВС на территории Украины. Уточняется, что брендовые магазины IKEA в РФ не планируют открывать как минимум до конца лета.

На сайте компании указано, что отделы обмена и возврата возобновят свою работу с 1 июня. Они будут готовы принимать посетителей со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов начнет принимать заявки и жалобы с 8:00 до 21:00.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы