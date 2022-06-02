IKEA начала принимать россиян по вопросам обмена и возврата товаров в своих магазинах

Шведская компания IKEA, реализующая мебель и товары для дома во многих странах, с 1 июня открывает отделы возврата и обмена товаров в своих российских магазинах. С таким заявлением выступили представители ретейлера.

Как сообщает nation-news.ru, крупнейший производитель мебели заявил о временном прекращении деятельности на территории Российской Федерации с 4 марта. Такое решение было принято на фоне военной спецоперации российских ВС на территории Украины. Уточняется, что брендовые магазины IKEA в РФ не планируют открывать как минимум до конца лета. На сайте компании указано, что отделы обмена и возврата возобновят свою работу с 1 июня. Они будут готовы принимать посетителей со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов начнет принимать заявки и жалобы с 8:00 до 21:00.

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