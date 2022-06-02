Ко Дню защиты детей «Пятёрочка» создала виртуальное пространство

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила к Международному дню защиты детей виртуальный мир на онлайн-платформе Roblox. Представителям подрастающего поколения предоставили возможность в игровой форме попробовать себя в различных профессиях в сфере торговли. Победителей акции ожидают призы.

Как сообщают корреспонденты eg.ru, это виртуальное пространство – часть образовательно-развлекательного проекта, получившего название «Песочница». Изначально он был ориентирован исключительно на детей сотрудников торговой сети «Пятёрочка», но впоследствии его решено было расширить. В период с 1 по 5 июня текущего года игра доступна для всех. «Пятёрочка» – не просто магазин, а целый мир с различными профессиями и технологиями, - подчеркнула директор по управлению персоналом и организационному развитию торговой сети Лилия Дерябина. - Пусть дети исследуют этот мир с помощью наших игр и подсказок и даже создают в нем что-то новое, не боясь сломать, как в привычной песочнице». Такие игры, как «распределительный центр», «офис» и «магазин» позволят детям проявить свою активность и помогут им ознакомиться с основными нюансами торговли и прочими тонкостями соответствующих профессий. Более того, у пользователей есть возможность активно взаимодействовать друг с другом в процессе игр. Следовательно, они могут рассчитывать на новый круг общения. В начале игры нужно выбрать персонажа: выражение лица, прическу и одежду. Впоследствии участнику предстоит за него действовать. Следует отметить, что виртуальный мир, предложенный «Пятёрочкой», напоминает известную компьютерную игру Super Mario. Она выполнена в жанре платформер, в основе которого лежат прыжки со сбором тех предметов, без которых невозможно победить или пройти следующий уровень. Победителей будет 10 человек – те, кому удастся набрать наивысшую численность баллов. Они подлежат обмену на подарки, которые подготовила в рамках акции популярная торговая сеть. Оказаться в виртуальном мире нужно до 5 июня. Для этого желающие должны пройти процедуру бесплатной регистрации на платформе. В мобильное устройство необходимо установить соответствующее приложение с паролем – 1999. Он символичен, поскольку именно в 1999 году был основан первый магазин торговой сети «Пятёрочка». Авторы проекта «Песочница» приложили максимум усилий для того, чтобы он максимально доступно информировал детей об устройстве огромного мира под названием «Торговля», а также о том, откуда появляются на витринах магазинов те или иные товары. Виртуальный мир на онлайн-платформе Roblox предлагает целый ряд обучающих мастер-классов и развивающих экскурсий, конкурсы на разные тематики и интересные онлайн-спектакли. В помещениях офисах торговой сети в регионах установили специальные ящики для пожертвований средств на нужды подопечных благотворительного фонда «Линия жизни». Сотрудники получат взамен сувениры от «Пятёрочки».

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