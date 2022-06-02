На проблемы получения питания с молочной кухни пожаловались свердловчане

Она отметила, что ей приходится на свои деньги покупать белковое питание, чтобы сохранить грудное вскармливание, однако не у всех есть такая возможность. Татьяна связалась с главврачем поликлиники, однако она сказала, что не может изменить ситуацию из-за проблем с поставками. Также, по словам многодетной мамы, она обращалась в Минздрав и в ведомстве обещали помочь, однако так никто и не перезвонил.