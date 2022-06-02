На проблемы получения питания с молочной кухни пожаловались свердловчане

Например, тагильчанка Татьяна, которая сейчас проживает в поселке Малая Лая, по причине перебоев с поставками она уже второй месяц не может получить положенную молочную смесь для кормящих. Она отметила, что когда семья проживала в Нижнем Тагиле, таких проблем не было.
Мы с мужем приехали в поликлинику Горноуральского и спросили у старшей медсестры, почему не можем получить смесь, если у нас есть рецепт? А в ответ услышали, что надо сказать участковой, чтобы она не выдавала рецепты, раз с поставками перебои, рассказала Татьяна редакции TagilCity.ru.
Она отметила, что ей приходится на свои деньги покупать белковое питание, чтобы сохранить грудное вскармливание, однако не у всех есть такая возможность. Татьяна связалась с главврачем поликлиники, однако она сказала, что не может изменить ситуацию из-за проблем с поставками. Также, по словам многодетной мамы, она обращалась в Минздрав и в ведомстве обещали помочь, однако так никто и не перезвонил.
Деньги на эту меру выделяются, так почему же они не доходят до места назначения и где оседают? Очередная мера поддержки только на бумаге и для галочки, считает собеседница.
Однако власти региона уже рассматривают вопрос о поставках молочной кухни в Горноуральский ГО и Староуткинск. Губернатор Свердловской поручил, чтобы уже в июне дети до трех лет бесплатно получали молоко, кефир и творог вместо сухих смесей.
Молочное питание не доставляли в ГГО, так как раньше округ считался отдаленной территорией. Именно поэтому детям от восьми месяцев до трех лет заменяли молочное питание на смеси. Однако сейчас там обустроены дороги и имеются сетевые магазины, которые могут выдавать молоко.
После видеоконференции с матерями, которые рассказали главе региона о проблеме, Евгений Куйвашев поручил провести переговоры с торговыми сетями, в которые будут поставляться молоко и кисломолочные продукты для детей. Кроме того, представители Минздрава выедут в ГГО и Староуткинск, чтобы выяснить, сколько малышей нуждается в молочной продукции, а скольким нужна молочная смесь по медицинским показаниям.
Уверен, после проведения этой работы уже в июне должны начаться поставки, отметил губернатор.
На сегодняшний день 33 тысячи детей в Свердловской области получают бесплатное детское питание.