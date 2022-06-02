Начальник ОП № 17 в Тагиле выиграл суд о защите чести и репутации у автора поста в ВК

Мужчина был задержан в январе 2021 года Игорем Эркеновым и его коллегой Венером Гафаровым. Причиной стала проверка к избиению человека, который впоследствии скончался. При этом, во время задержания Стафеев оказал оперативникам сопротивление, после чего они применили силу и доставили его в участок.