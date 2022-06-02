Начальник ОП № 17 в Тагиле выиграл суд о защите чести и репутации у автора поста в ВК

Мужчина был задержан в январе 2021 года Игорем Эркеновым и его коллегой Венером Гафаровым. Причиной стала проверка к избиению человека, который впоследствии скончался. При этом, во время задержания Стафеев оказал оперативникам сопротивление, после чего они применили силу и доставили его в участок.
После дачи показаний Стафеев был отпущен. 3 февраля он разместил в группе «[ТТ] Нижний Тагил» пост о том, что сотрудники полиции били его. Кроме того, в отношении правоохранителей проверку начал Следственный комитет, который позднее не выявил никаких нарушений.
Эркенов в декабре 2021 года подал к Стафееву иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В результате требования были частично удовлетворены.
Согласно решению суда, должен быть удален пост с недостоверными сведениями, а также опубликовано опровержение в той же группе с текстом судебного решения. Помимо этого тагильчанин должен выплатить 5 тысяч рублей компенсации, пишет АН «Между строк».