Начальник ОП № 17 в Тагиле выиграл суд о защите чести и репутации у автора поста в ВК

Начальник ОП № 17 в Тагиле выиграл суд о защите чести и репутации у автора поста в ВК
Начальник ОП № 17 в Тагиле выиграл суд о защите чести и репутации у автора поста в ВК
Сегодня, 16:29ОбществоФото: 1MI
Начальник ОП № 17 в Нижнем Тагиле Игорь Эркенов выиграл суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиком выступал местный житель Евгений Стафеев.

Мужчина был задержан в январе 2021 года Игорем Эркеновым и его коллегой Венером Гафаровым. Причиной стала проверка к избиению человека, который впоследствии скончался. При этом, во время задержания Стафеев оказал оперативникам сопротивление, после чего они применили силу и доставили его в участок.

После дачи показаний Стафеев был отпущен. 3 февраля он разместил в группе «[ТТ] Нижний Тагил» пост о том, что сотрудники полиции били его. Кроме того, в отношении правоохранителей проверку начал Следственный комитет, который позднее не выявил никаких нарушений.

Эркенов в декабре 2021 года подал к Стафееву иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В результате требования были частично удовлетворены.

Согласно решению суда, должен быть удален пост с недостоверными сведениями, а также опубликовано опровержение в той же группе с текстом судебного решения. Помимо этого тагильчанин должен выплатить 5 тысяч рублей компенсации, пишет АН «Между строк».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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