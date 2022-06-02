Общественнику подожгли машину, а тагильчане жалуются на выбросы «куда следует»

Лидер общественного движения «Тагил без ям» остался без любимого Chevrolet Aveo. «Ласточку» Никиты Чапурина неизвестные подожгли ночью. Сильно выгорел салон в районе бардачка. Судя по уровню и характеру ущерба, воспламеняющуюся жидкость налили снаружи авто между лобовым стеклом и капотом. Вещество просочилось в салон. Хватило одной искры, чтобы пластиковое покрытие приборной панели начало гореть. Своими подозрениями и обстоятельствами произошедшего Никита Чапурин поделился с TagilCity.ru.
После ежедневных замеров TagilCity.ru тагильчане стали массово жаловаться в надзорные органы на выбросы в атмосферу. Однако в Росприроднадзоре сообщают, что подобные выезды и пробы воздуха могут брать только аккредитованные лица при помощи лицензированного оборудования. К слову, аппарат нашей редакции регулярно проходит проверки и соответствует ГОСТу. Да и закон о СМИ никто не отменял.
В выходные жители Дзержинского района опять будут вынуждены искать пути и способы объезда перекрытых улиц. Перекресток Ленинградского и Дзержинского проспектов перекроют 4 июня с 9 утра до полуночи из-за ремонта дороги. В настоящий момент на Ленинградском проспекте по одной из сторон полностью демонтировано асфальтное покрытие, по другой стороне производится ремонт вдоль трамвайных путей. Что именно будут делать на этом участке дороге, а также посему следить за перекрытием будут сотрудники ГИБДД, читайте в нашем материале.
Самые дешевые куриные яйца в «Магнитах». Рис шлифованный в тагильских магазинах примерно в одной ценовой категории, а вот в «Ленте» самая дорогая охлажденная кура. Откуда мы это знаем? — Провели рейды по самым популярным торговым точкам города и сравнили цены в этих магазинах со средними по Свердловской области. Почему получилась большая разница в стоимости товаров, а также где выгоднее всего покупать продукты питания, читайте в материале TagilCity.ru.
Жители Горноуральского ГО и Староуткинска пожаловались на отсутствие детского питания на молочных кухнях. При этом, положенные талоны им исправно выдают педиатры. В редакцию обратилась тагильчанка, которая уже второй месяц не может получить положенную молочную смесь для кормящих. Она отметила, что когда семья проживала в Нижнем Тагиле, таких проблем не было. Решением данного вопроса занялся лично губернатор Евгений Куйвашев.
В Свердловской области получили смягчение сразу два режима. Например, масочный вскоре и вовсе планируют отменить. В настоящий момент средства индивидуальной защиты органов дыхания требуется носить лишь в помещениях, где находится более 50 человек.
А вот особый противопожарный режим в регионе и вовсе сняли. До этого по указу Евгения Куйвашева нельзя было пользоваться открытым огнем, жечь мусор и траву и так далее. Продлиться данный режим должен был до середины осени.