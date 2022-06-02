Общественнику подожгли машину, а тагильчане жалуются на выбросы «куда следует»

На Вагонке опять перекроют улицы, цены в тагильских магазинах далеки от средних по региону, а малыши останутся без детского питания из-за перебоев с поставками — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях в Нижнем Тагиле и Свердловской области за четверг, 2 июня.

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