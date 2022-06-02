Реставрация фасада бывшего дома купца Копылова на проспекте Ленина началась в Тагиле

Реставрация фасада бывшего дома купца Копылова на проспекте Ленина началась в Тагиле
Реставрация фасада бывшего дома купца Копылова на проспекте Ленина началась в Тагиле
Сегодня, 16:39ОбществоФото: 1MI
Ремонт фасад здания памятника архитектуры, расположенного на улице Ленина, 11 в Нижнем Тагиле, начал подрядчик.

Работами занимается компания из Екатеринбурга «Рестострой». Здание было построено около 1840 года, оно внесено в реестр объектов культурного наследия Свердловской области. 2 июня подрядчики начали установку ограждения вокруг дома.

Напомним, автором двухэтажного кирпичного здания считается Александр Комаров. Дом принадлежал купцу Евлампию Копылову. На сегодняшний день там располагается редакция «Тагильского рабочего». Площадь реконструкции составит 380 квадратных метров, на это выделено 8,32 миллиона рублей. Работы должны быть окончены до 1 августа 2022 года. Строителям предстоит восстановить лепнину, балюстраду на крыше, купола башен, отремонтировать кровлю, водостоки и карнизы.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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