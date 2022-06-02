Реставрация фасада бывшего дома купца Копылова на проспекте Ленина началась в Тагиле

Напомним, автором двухэтажного кирпичного здания считается Александр Комаров. Дом принадлежал купцу Евлампию Копылову. На сегодняшний день там располагается редакция «Тагильского рабочего». Площадь реконструкции составит 380 квадратных метров, на это выделено 8,32 миллиона рублей. Работы должны быть окончены до 1 августа 2022 года. Строителям предстоит восстановить лепнину, балюстраду на крыше, купола башен, отремонтировать кровлю, водостоки и карнизы.