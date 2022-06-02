С проблемами при вывозе мусора на севере Свердловской области сталкивается «Рифей»

Водители мусороуборочных машин регионального оператора по обращению с ТКО «Рифей» на севере Свердловской области, в том числе в Нижнем Тагиле, сталкиваются с несколькими факторами, усложняющими их деятельность.

Многим водителям приходится повторно посещать одни и те же контейнерные площадки. Таким образом, за месяц они совершают значительно больше выездов, чем запланировано, тратят время и топливо. Есть ряд потенциально исправимых причин, приводящих к подобной ситуации. Во-первых, властям и управляющим компаниям следует следить за бережным отношением к контейнерам и осуществлением их ремонта сразу после того, как обнаруживаются поломки. Наиболее проблемны старые металлические контейнеры, подверженные коррозии. А у современных ломаются или воруются колесики. Во-вторых, сложностью для «Рифея» стали автомобилисты, паркующие свои машины прямо перед контейнерными площадками. Следует находить другие места, ведь такой бесцеремонный способ парковки ведет к замусориванию территорий. В-третьих, многие граждане оставляют на мусорных площадках не только твердые, но и жидкие коммунальные отходы, строительный мусор, бытовую технику, автомобильные комплектующие. Все это сотрудники «Рифея» вывозить не могут. Поэтому им приходится подолгу ждать, когда неположенный хлам не извлекут из контейнеров. Обеспечить бесперебойный вывоз мусора станет возможно только после решения этих наболевших вопросов, рассказал исполнительный директор ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов.

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