Сразу две общественных территории могут благоустроить в Тагиле по итогам голосования

Нижне-Выйский сквер и пешеходная зона на Черноисточинском шоссе оказались лидерами по итогам голосование, на котором выбиралось, какое место на будущий год отреконструируют в рамках федеральной программой. Оба «кандидата» шли впритык, и сквер опередил шоссе всего на 600 голосов.