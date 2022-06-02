Сразу две общественных территории могут благоустроить в Тагиле по итогам голосования

Сразу две общественных территории могут благоустроить в Тагиле по итогам голосования
Сразу две общественных территории могут благоустроить в Тагиле по итогам голосования
Сегодня, 21:00ОбществоФото: 1MI
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев уверен, что необходимо поддержать оба проекта благоустройства, получивших наивысшую поддержку на прошедшем в сети голосовании.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев уверен, что необходимо поддержать оба проекта благоустройства, получивших наивысшую поддержку на прошедшем в сети голосовании.

Градоначальник считает, что нельзя игнорировать пожелания тагильчан модернизировать сразу два знаковых места досуга. Мэр отметил, что инициативными и неравнодушными людьми проведена серьезная работа по привлечению горожан к голосованию, и эта работа должна принести максимальный результат.

Нижне-Выйский сквер и пешеходная зона на Черноисточинском шоссе оказались лидерами по итогам голосование, на котором выбиралось, какое место на будущий год отреконструируют в рамках федеральной программой. Оба «кандидата» шли впритык, и сквер опередил шоссе всего на 600 голосов.

В связи с этим Владислав Пинаев собрался попросить министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области без отлагательств выделить средства на обе поддержанных горожанами достопримечательности, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Сюжеты:
Новости УрФОНижний Тагил
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