За кражу денег с банковской карты осуждена школьница из Нижнего Тагила

За кражу денег с банковской карты осуждена школьница из Нижнего Тагила
За кражу денег с банковской карты осуждена школьница из Нижнего Тагила
Сегодня, 17:42ОбществоФото: 1MI
Девочка-подросток была осуждена в Нижнем Тагиле за кражу 6,5 тысячи с найденной на улице банковской карты.

В 2021 году две подруги обнаружили на улице банковскую карту и решили воспользоваться деньгами, которые были зачислены на счет. Оплачивать покупки до тысячи рублей можно было, не вводя пин-код. Подростки за несколько дней потратили в торговых точках 6,5 тысячи рублей, но были найдены.

Возраста уголовной ответственности достигла только одна из подруг, в отношении нее было заведено уголовное дело с признаками тяжкого преступления. Дзержинский районный суд признал вину несовершеннолетней. Однако она была освобождена от наказания, так как примирилась с пострадавшей стороной, сообщает ИА «Все новости».

Напомним, тагильчанин, который украл с банковской карты шесть тысяч рублей на покупку алкоголя и сигарет, был осужден на год колонии строгого режима.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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