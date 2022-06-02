За кражу денег с банковской карты осуждена школьница из Нижнего Тагила

В 2021 году две подруги обнаружили на улице банковскую карту и решили воспользоваться деньгами, которые были зачислены на счет. Оплачивать покупки до тысячи рублей можно было, не вводя пин-код. Подростки за несколько дней потратили в торговых точках 6,5 тысячи рублей, но были найдены.