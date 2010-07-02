1 килограмм 800 грамм героина изъято в г. Нижний Тагил с начала года

У оперативников были данные, что это крупный торговец. Милиционеры задержали его покупателя, у которого нашли 9 граммов героина. Чтобы смягчить свою участь, задержанный сдал поставщика. В этот же вечер продавца задержали. У торговца оперативники изъяли более 8,5 граммов героина. В отношении обоих возбуждены уголовные дела. Как рассказал начальник отдела по противодействию незаконному обороту наркотиков уголовного розыска УВД Нижнего Тагила Евгений Васильев, с начала года изъято почти 2 килограмма героина стоимостью 1миллион 800 тысяч рублей.