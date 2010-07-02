Более двух тысяч жителей г. Нижний Тагил пострадали от укусов клещей
2 июля 2010, 16:32ОбществоArtem
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В г. Нижний Тагил за три месяца от укусов клещей пострадало 2226 человек.
Чаше всего клещи нападают в районах: Черемшанка, Солодов Лог, Леба и Голый Камень. Как рассказала зам.начальника нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Ольга Котова, в 100 случаях было подозрение на клещевой энцефалит. У 10-ти тагильчан этот диагноз подтвердился. У 45-ти обнаружена болезнь Лайма. Среди пострадавших от укусов клещей очень мало привитых, что и привело к инфицированию - отметила Ольга Котова.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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