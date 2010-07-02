Французы предложили УВЗ усовершенствовать танки
2 июля 2010, 17:01ОбществоArtem
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На Международном форуме «Технологии в машиностроении-2010» представители французской фирмы SESM, специалисты которой разрабатывали трансмиссию для танка «Леклерк», предложили Уралвагонзаводу совместный проект по усовершенствованию конструкции бронетехники корпорации.
Переговоры по этому вопросу продолжатся уже за пределами форума.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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