Номер Мутко в Ванкувере обошелся в 35 тысяч долларов

Так, министр спорта и туризма России Виталий Мутко жил в Ванкувере в гостиничном номере стоимостью 1400 долларов за ночь. Стоимость проживания за 20 ночей составила 34,5 тысячи долларов. При этом, максимальная сумма, которая может быть компенсирована чиновнику за жилье при командировке в Канаду - 130 долларов США в сутки. Также в ходе проверки стало известно, что в числе пассажиров рейсов российской делегации в Ванкувер были 13 человек, не входивших в состав делегации, в том числе супруга Виталия Мутко Татьяна.