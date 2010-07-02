Номер Мутко в Ванкувере обошелся в 35 тысяч долларов
Счетная палата России провела подробный анализ затрат на подготовку к зимним Играм в Ванкувере.
Так, министр спорта и туризма России Виталий Мутко жил в Ванкувере в гостиничном номере стоимостью 1400 долларов за ночь. Стоимость проживания за 20 ночей составила 34,5 тысячи долларов. При этом, максимальная сумма, которая может быть компенсирована чиновнику за жилье при командировке в Канаду - 130 долларов США в сутки. Также в ходе проверки стало известно, что в числе пассажиров рейсов российской делегации в Ванкувер были 13 человек, не входивших в состав делегации, в том числе супруга Виталия Мутко Татьяна.
Объем бюджетных средств, выделенных на подготовку к Олимпиаде в Ванкувере, составил 5,8 миллиарда рублей в случае олимпийских видов спорта и 378 миллионов рублей для паралимпийских. В Счетной палате подсчитали, что условная стоимость каждой олимпийской медали составляет в таком случае 388 миллионов рублей, тогда как паралимпийские медали обошлись в 10 миллионов.
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