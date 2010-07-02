Пес-предсказатель бросил вызов осьминогу-оракулу
2 июля 2010, 16:07ОбществоArtem
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Аргентинский пес-предсказатель бросил вызов германскому осьминогу-провидцу из океанариума города Оберхаузен.
Четвероногий оракул предсказал поражение Германии в матче за выход в полуфинал Чемпионата Мира. Пес Кларито получил от своих хозяев две совершенно одинаковых миски с кормом - с аргентинским и немецким флагами. Четвероногий Нострадамус поел из первой, что, по мнению хозяев собаки, недвусмысленно говорит об итогах будущей встречи. Между тем знаменитый осьминог противоположными прогнозами явно нажил себе недругов в Аргентине. Так, титулованный шеф-повар из города Мендоса уже выложил в Интернете рецепт приготовления немецкого провидца. Он предлагает сварить его и подать к столу с картофелем и сладким перцем.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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