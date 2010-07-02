Прожиточный минимум в регионе на III квартал увеличен на 4%

Это на 4% больше, чем во втором квартале, говорится в материалах областного министерства экономики и труда. В прожиточный минимум заложено: 2 тысячи 152 рубля – на продукты питания, 854 рубля – на непродовольственные товары, 2 тысячи 267 рублей – на оплату услуг, 410 рублей – на обязательные платежи и сборы.