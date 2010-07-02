Прожиточный минимум в регионе на III квартал увеличен на 4%
2 июля 2010, 16:51ОбществоArtem
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Правительство Свердловской области установило величину прожиточного минимума на третий квартал на уровне 5 тысяч 683 рубля.
Это на 4% больше, чем во втором квартале, говорится в материалах областного министерства экономики и труда. В прожиточный минимум заложено: 2 тысячи 152 рубля – на продукты питания, 854 рубля – на непродовольственные товары, 2 тысячи 267 рублей – на оплату услуг, 410 рублей – на обязательные платежи и сборы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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