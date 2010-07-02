Роспотребнадзор направил обращение к предпринимателям г. Нижний Тагил

Там трудовых мигрантов осмотрят медики, и сделают им прививки от полиомиелита. Такое обращение бизнесменам направил нижнетагильский отдел Роспотребнадзора. Там отмечают, что все мероприятия проводятся бесплатно. При необходимости бригады медиков могут приехать на рабочее место. Миграционный поток из Таджикистана в Россию интенсивный. Это увеличивает риск завоза «дикого» полиовируса в Нижний Тагил. Большинство мигрантов, прибывших из Таджикистана, где вспышка полиомиелита, не имеют прививок от него, и являются потенциальными источниками заболевания.