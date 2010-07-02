«Социальные карты первоклассников» появились в г. Нижний Тагил

Такая карта появилась в городе впервые. Как отмечает портал ntagil.org, дисконтная карта дает право на скидку от 5 до 10% на товары школьного ассортимента. Правда, не во всех магазинах, а только в тех, которые поддержали проект. Сегодня в списке 15 магазинов. Там можно купить со скидкой книги, канцтовары, детскую одежду, обувь. Причем, карта будет действовать в течение года. В сентябре в Нижнем Тагиле за парты сядут 3600 первоклашек. Планируется, что социальную карту получит каждая семья, где ребенок готовится к школе. Чтобы получить дисконтку, необходимо обратиться в управление социальных программ и семейной политики по адресу: Ленина, 15, справки по телефону 41-09-60.