Тагильчане помогут строить ледовую арену в Сочи

Тагильчане изготовят конструкции хоккейной арены на семь тысяч мест. Будущий ледовый дворец называется «Снежный вихрь». Здание должно быть модульным, без проблем собираться и демонтироваться. По словам ген.директора НТЗМК Алексея Зюкова, для выполнения заказа завод обладает всем необходимым. За несколько десятилетий тагильчане обеспечили конструкциями стройки на разных континентах и выполняли заказы для Московской Олимпиады: здание плавательного бассейна в Олимпийской деревне и велотрек в Крылатском.