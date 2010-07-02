Тагильчане помогут строить ледовую арену в Сочи
2 июля 2010, 16:59ОбществоArtem
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Как пишет «Областная газета», нижнетагильский завод металлоконструкций в острой конкурентной борьбе выиграл тендер на строительство одного из олимпийских объектов.
Тагильчане изготовят конструкции хоккейной арены на семь тысяч мест. Будущий ледовый дворец называется «Снежный вихрь». Здание должно быть модульным, без проблем собираться и демонтироваться. По словам ген.директора НТЗМК Алексея Зюкова, для выполнения заказа завод обладает всем необходимым. За несколько десятилетий тагильчане обеспечили конструкциями стройки на разных континентах и выполняли заказы для Московской Олимпиады: здание плавательного бассейна в Олимпийской деревне и велотрек в Крылатском.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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