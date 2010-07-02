Уникальный формат соревнований по автозвуку Loud Games в Нижнем Тагиле

Формат Loud Games - новый для России и мира, таких соревнований еще не было», - рассказывает Влад Черемухин, главный судья соревнований. Чемпионат пройдет в ряде городов, первыми стали Нижний Тагил и Ставрополь.

Соревнования по автозвуку Loud Games построены по принципу многоуровневой игры. И новичок, и профессионал начинают игру с первого уровня. Этот уровень доступен для всех обладателей автомобиля с установленной аудиосистемой. Чем выше уровень игры, тем выше профессионализм участников, крупнее денежные вложения и призовые фонды.

26 июня Чемпионат начался с первого уровня, согласно правилам. После регистрации и оценки аудиосистем участники были распределены на 5 подуровней. Самый ответственный момент соревнований – замеры автозвука при помощи уникального измерительного оборудования, разработанного в России. Каждый замер длится 30 секунд. Несомненный плюс чемпионата в формате Loud Games - возможность свободного выбора музыкального материала. Допускаются до пяти замеров, чтобы участники могли представить разные треки.

Победитель был определен в каждом подуровне. Самый высокий результат на соревнованиях,132 дБ, показала аудиосистема участника из Нижней Салды. Однако победителю придется потратиться на ее ремонт: проработать на своем максимуме аудиосистема смогла 30 секунд.

Для любителей качественного автозвука новые правила пока непривычны, но уже интересны. «Многие поехали в Челябинск на чемпионат по автозвуку, но я приехал сюда, так как здесь совершенно новый формат», - рассказал участник из Екатеринбурга.

10 июля на площади перед кинотеатром «Современник» пройдет второй этап Чемпионата, в котором будут представлены и привычные форматы, и новый формат Loud Games.