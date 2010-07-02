В коллективном саду г. Нижний Тагил сосед обокрал соседа

Из сарая на его участке в коллективном саду «Строитель-3» украли дорогостоящие инструменты - циркулярку, дрель и электро-лобзик. Милиционеры вернули все похищенное владельцу. Они нашли инструменты на соседнем участке, владелец которого не смог объяснить, как это все у него оказалось.