В коллективном саду г. Нижний Тагил сосед обокрал соседа
2 июля 2010, 16:43ОбществоArtem
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В дежурную часть Ленинского района обратился мужчина с заявлением о краже.
Из сарая на его участке в коллективном саду «Строитель-3» украли дорогостоящие инструменты - циркулярку, дрель и электро-лобзик. Милиционеры вернули все похищенное владельцу. Они нашли инструменты на соседнем участке, владелец которого не смог объяснить, как это все у него оказалось.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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