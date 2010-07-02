В Нижний Тагил приехали химики из Германии

По словам представителей германской стороны, первые переговоры с тагильчанами по созданию кластера начались еще два года назад, но проект был приостановлен из-за начавшегося мирового финансового кризиса. Сейчас сотрудничество возобновилось. На встрече с зам.главы Нижнего Тагила Вячеславом Погудиным, немецкие специалисты рассказали, что очень рассчитывают на помощь муниципалитета в развитии инфраструктуры в районе Уралхимпласта.