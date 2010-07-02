В Нижний Тагил приехали химики из Германии
2 июля 2010, 16:27ОбществоArtem
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Немецкие специалисты прибыли на Уралхимпласт, где на базе предприятия планируют создать первый на Урале современный химический кластер.
По словам представителей германской стороны, первые переговоры с тагильчанами по созданию кластера начались еще два года назад, но проект был приостановлен из-за начавшегося мирового финансового кризиса. Сейчас сотрудничество возобновилось. На встрече с зам.главы Нижнего Тагила Вячеславом Погудиным, немецкие специалисты рассказали, что очень рассчитывают на помощь муниципалитета в развитии инфраструктуры в районе Уралхимпласта.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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