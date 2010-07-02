В Свердловской области всплеск ДТП с участием мотоциклистов
2 июля 2010, 16:35ОбществоArtem
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Тагильские Госавтоинспекторы пристальное внимание в эти дни уделяют двухколесному транспорту.
В Свердловской области всплеск ДТП с участием мотоциклистов. В минувшие сутки в Нижнем Тагиле 5 мотоциклистов и 10 водителей скутеров наказаны за нарушение правил езды. На Среднем Урале с начала года по вине водителей двухколесных транспортных средств произошло 70 аварий. 11 человек погибли и почти 100 пострадали. В 30 ДТП с 8 погибшими фигурировали незарегистрированные мотоциклы. Основная масса пострадавших водителей железных коней - молодые люди, в том числе, подростки.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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