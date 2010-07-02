Жителей г. Нижний Тагил зовут на Сабантуй

Сабантуй начнется в полдень шествием участников в сопровождении конной группы в национальных костюмах. В программе праздника - спортивные состязания (армспорт, поднятие гирь, национальная борьба «Курэш»), национальные игры для детей и взрослых, фестиваль исполнителей песен, танцев и стихов. «Сабантуй» - означает «Праздник плуга». Он посвящен окончанию весенних полевых работ и восславляет труд землепашца, хлебосольство и гостеприимство, отмечает ntagil.org.