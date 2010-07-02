Жителей г. Нижний Тагил зовут на Сабантуй
2 июля 2010, 16:22ОбществоArtem
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Национальный праздник татарского и башкирского народа пройдет 3 июля, в парке Бондина.
Сабантуй начнется в полдень шествием участников в сопровождении конной группы в национальных костюмах. В программе праздника - спортивные состязания (армспорт, поднятие гирь, национальная борьба «Курэш»), национальные игры для детей и взрослых, фестиваль исполнителей песен, танцев и стихов. «Сабантуй» - означает «Праздник плуга». Он посвящен окончанию весенних полевых работ и восславляет труд землепашца, хлебосольство и гостеприимство, отмечает ntagil.org.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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