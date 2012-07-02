Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Четыре машины в нечто единое в том же месте, да еще два дня подряд – аварии на Вагонке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Четыре машины в нечто единое в том же месте, да еще два дня подряд – аварии на Вагонке

2 июля 2012, 16:31Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?