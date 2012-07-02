Четыре машины в нечто единое в том же месте, да еще два дня подряд – аварии на Вагонке
2 июля 2012, 16:31Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Загадочным образом «слеплял» машины участок на Восточном шоссе недалеко от завода «Криомаш». Два дня подряд там образовывалось «скопище» из четырех машин, благо, разных. Пострадавших в обеих авариях нет, даже машину скорой помощи никто не вызывал. Что касается машин ДПС, то и та приезжала только однажды, второе столкновение фиксировать водители, видимо, не захотели, разъехались миром.
О томи другом случае порталу TagilCity.ru рассказали пользователи, за что им,активным, спасибо. Будем надеяться, что Восточное шоссе не превратится втаинственное место встреч исключительно четырех авто, либо пусть там найдутогромный магнит, который объяснит происшедшее.
Фото не с места аварии.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей