Citroen представил обновленные модели С5 и С8

Как отмечается в сообщении Citroen, компания усовершенствовала дизайн и технологическую составляющую модели. В частности, обновился логотип на решетке радиатора. Кроме того, автомобиль получил новые 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и новый цвет Guaranja. В список опций добавилась последняя версия спутниковой системы навигации eMyWay, которая подключается к системе Connecting Box, оснащенной также входом Jack, разъемом USB и гарнитурой Bluetooth Handsfree. А версия Tourer оснащена парктроником. Минивэн С8 также сменил логотип на обновленные шевроны. Пакет опций Black Pack предлагает особый дизайн зеркал заднего вида, междверных стоек, боковых молдингов, а также передних и задних бамперов. Еще один нюанс - новый дымчатый дизайн фар. Цветовая палитра пополнилась оттенком Hickory. Серьезных технологических изменений не произошло. Модели получили лишь некоторые косметические изменения. Так что и роста цен ожидать не стоит.