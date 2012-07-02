Для дачников Нижнего Тагила окончание выходных было связано с многочасовыми пробками на въезде в город

Что же касается огромной пробки, начинающейся за Николо-Павловским и заканчивающейся на Старателе, то она была вызвана ремонтом дороги на участке железнодорожного переезда рядом со станцией Старатель. Переезд перекопан, и автомобилисты снижали скорость, чтобы преодолеть неровный участок дороги. Из-за этого «узкого места» некоторые водители, по сообщению пользователей портала Tagilcity.ru, простояли на трассе порядка шести часов.

По сообщению отделения пропаганды Нижнетагильского ГИБДД, на данном участке проводится ямочный ремонт, который будет завершен уже сегодня. С завтрашнего дня движение по трассе станет более свободным.

Как же обидно стоять в пробке, когда находишься за рулем хорошей мощной иномарки, например, ford cargo. Грузовики Ford отличаются хорошей вместимостью, комфортабельностью и надежностью. Конечно, все машины в автоматической коробкой передач и мощным двигателем отличаются повышенным расходом бензина, но, поверьте, оно того стоит.