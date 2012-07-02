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Для дачников Нижнего Тагила окончание выходных было связано с многочасовыми пробками на въезде в город
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Для дачников Нижнего Тагила окончание выходных было связано с многочасовыми пробками на въезде в город

2 июля 2012, 18:00Общество
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