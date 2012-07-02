Количество постояльцев гостиницы зависит от дизайна!

Даже от самого уютного, комфортного и «теплого» дома человек устает. Возникает необходимость смены обстановки, ощущения того, что время движется вперед, убежденность в том, что вы не стоите на месте. Точно так же происходит и с гостиницами. Само собой разумеется, что во время строительства или капитального ремонта, руководство отеля нанимает профессиональных дизайнеров, которые тщательно продумывают каждую деталь, подбирают цвета и материалы, применяют на практике свои знания о том, как на психику человека влияют определенные фактуры и стили дизайна. Но, к сожалению, даже самый идеальный ремонт со временем приходит в негодность, особенно, если речь идет о помещении, которое ежедневно посещают десятки, а то и сотни людей. Даже самая качественная краска может слегка облупиться или стереться и поменять цвет, полы потеряют «первоначальны блеск» и вот уже идеальный интерьер потерял свой вид.

Стоит ли самостоятельно обновлять ремонт?

Конечно, если речь идет о домашнем интерьере, то обновить его можно и без помощи дизайнеров. Казалось бы, что страшного, если тон стен будет кое-где слегка отличаться? Совершенно ничего. Но для любой гостиницы Красноярска или любого другого города такое минимальное отличие может обернуться потерей имиджа. Ведь интерьер и сервис – это лицо любого заведения. Именно от того, какое обслуживание оказывают и как выглядят номера, гостиницы Красноярска и делятся по «звездам» и стоимость номера. И ни один, даже самый качественный отель, с исключительно вежливым персоналом, отменной кухней из всегда свежих продуктов и удобными номерами не сможет претендовать на «высокий уровень», если ремонт уже пострадал.

Казалось бы, эконом-решением будет приобрести похожие материалы, не тратиться на услуги дизайнера и в тех же цветах оборудовать, к примеру, новую зону или отремонтировать то, что уже изжило себя. Однако рынок строительных материалов изменяется очень быстро. Та краска, которой покрывали стены еще несколько месяцев назад, может больше никогда не появиться на прилавках магазинов. А обновить мебель так, чтобы она подходила к уже существующему стилю интерьера и по цвету, и по форме практически невозможно без помощи профессионала.

Простые советы

Если большую часть посетителей гостиницы составляют женщины, следует принять во внимание, что они особо чувствительны к цветовым решениям в интерьере. Слишком яркие оттенки способны смутить представительниц прекрасного пола и заставят их обходить заведение стороной. Также цветовосприятие напрямую связано с возрастом. Молодые люди не только «ощущают» цвета более ярко, но и отдают предпочтение «живым», несмешанным оттенкам, без тусклости и мрачности. Если гостиница нацелена на юных посетителей, следует учесть это в дизайне интерьера. Люди старше 25 уже не реагируют столь обостренно на внешние раздражители, поэтому для таких клиентов подойдет спокойное оформление.