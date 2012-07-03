Появилось первое изображение Mercedes-Benz CLS 63 AMG Shooting Brake

Кроме того, на сервисе Youtube был по ошибке размещен и рекламный видеоролик, который, впрочем, довольно быстро оттуда убрали. По неподтвержденной пока официально информации универсал Shooting Brake получит те же доработки, что и соплатформенный седан. Это означает более агрессивный аэродинамический обвес, спортивную подвеску и мощный мотор – хорошо известный по прочим моделям AMG восьмицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом объемом 5,5 л. Агрегатировать двигатель предполагается с 7-ступенчатой АКПП AMG Speedshift MCT. Будучи установленным на универсал, он станет развивать 525 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента и ускорит седан до 100 км/ч примерно за 4,5 секунды. Сообщается и о предусмотренной возможности установки пакета увеличения мощности AMG Performance, который повысит отдачу двигателя до 557 л.с. и 800 Нм. Расход топлива заряженного универсала, по расчетам инженеров, составит около 10,1 л/100 км пути. Когда именно Mercedes-Benz CLS 63 AMG Shooting Brake появится в продаже, пока неизвестно.