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«Реабилитационный центр фонда «Город без наркотиков» сродни фашистскому лагерю» - полиция. Факты обысков подтверждаются официально
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Реабилитационный центр фонда «Город без наркотиков» сродни фашистскому лагерю» - полиция. Факты обысков подтверждаются официально

2 июля 2012, 09:47ОбществоЕвгения
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