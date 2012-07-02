«Реабилитационный центр фонда «Город без наркотиков» сродни фашистскому лагерю» - полиция. Факты обысков подтверждаются официально

Адвокат фонда Анастасия Удеревская рассказала агентству, что вреабилитационном центре проводится обыск.

Изымают таблетки от кашля. Обыск серьезный, все тщательно проверяется.Никого не пускают (в центр - прим.) заявила она. Удеревская также отметила,что для нее пока не ясны основания задержания трех реабилитанток.

ГУ МВД по Свердловской области официально подтвердило факт проведенияоперативных мероприятий в центре фонда в Сарапулке.

Сегодня утром сотрудники ГУ МВД по Свердловской области, в частности: изподразделений главного следственного управления, управления уголовного розыскапри силовой поддержке бойцов СОБРа проводят первый обыск в так называемомженском реабилитационном центре фонда рассказал руководитель пресс-службыГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что сотрудники полиции работают строго в рамках правового поляпо ранее возбужденному уголовному делу по статье 127 УК РФ (Незаконное лишениесвободы), заведенного на основании заявлений пациенток этой организации,обратившихся в полицию 22 июня 2012 года.

Мероприятия проводятся по решению суда Березовского городского округа.Никакого штурма не было. Просто сотрудники центра не открыли двери, после того,как им по мегафону было зачитано постановление суда. Поэтому полицейскиеперебрались через забор и открыли двери. Двери в сам центр открыли самисотрудники фонда, после того, как им было продемонстрировано постановление суда

По его словам, при осмотре помещения были обнаружены спиленные решетки откарцера, спрятанные за забором, ключи от наручников и другие вещественныедоказательства, которые понадобятся для расследования.

Горелых подчеркнул, что некоторые действия и громкие заявления президентафонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана и вице-президента фонда ЕвгенияМаленкина «напоминают клинический маразм, потому что они возомнили из себя каких-томега недоступных звезд», которых нельзя проверять.

Чем они отличаются от других организаций юридически? Когда нас, полицию,проверяют надзирающие органы, мы же не кричим что выведем народ на улицу,откажемся работать. Целью надзирающих и правоохранительных органов не было инет разогнать и ликвидировать этот фонд, - сказал представитель полиции. - Есливсе в рамках закона - работайте дальше. Мы сейчас подтверждаем официально, еслив ходе проверки никаких нарушений нет, пусть работают и дальше. Но еслиподтвердятся факты пациентов, что там обращение с людьми, сродни фашистскимконцлагерям, то мы допускать этого не позволим.

Уже вечером в воскресенье выяснилось, что из центра в Сарапулке в полициюбыли доставлены три девушки - пациентки фонда и один молодой человек. Валерий Горелыхсообщил, что девушки доставлены для участия в следственном эксперименте.

На сегодняшний день обыски продолжаются. Полиция делает акцент на том, чтообыски законны, для фонда «Город без наркотиков» они безосновательны.