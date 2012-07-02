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С 1-го июля лавочки и подъезды свободны от распивающих алкоголь, всех несогласных ждет штраф
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С 1-го июля лавочки и подъезды свободны от распивающих алкоголь, всех несогласных ждет штраф

2 июля 2012, 15:42ОбществоЕвгения
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