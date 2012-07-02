С 1-го июля лавочки и подъезды свободны от распивающих алкоголь, всех несогласных ждет штраф

Согласно статье закона «Особые требования к розничной продаже и потреблению (распитию)алкогольной продукции», нельзя выпивать в детских,образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, в организацияхкультуры, на всех видах общественного транспорта, на автозаправочных станциях, наоптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, на объектах военногоназначения, в нестационарных торговых объектах, во дворах, в подъездах, налестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках, взонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскимилесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами,водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, используемых и предназначенныхдля отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом). Теперь добавьте кэтому всему прилегающие территории перечисленных объектов, и получитевозможность пить алкоголь только дома и в кафе.

Коллеги по СМИ, агентство JustMedia, провели опрос на тему,готово ли население к таким поправкам в законе. Интересной кажется точка зренияЕленыЛевиной, председателя комитета по молодежной политике администрацииЕкатеринбурга:

...не всем заработная плата позволяет посещать кафе. Я думаю,что население не готово к такому запрету. Люди, которые употребляют алкоголь вобщественных местах, всегда найдут способ обойти закон, например, как вевропейских странах, будут заворачивать бутылку пива в бумажный пакет. Вместозапретительных мер необходимо заниматься вопросами воспитания. Уже с детстваобъяснять детям, что употреблять алкоголь в общественных местах - неправильно инекультурно.

Тем не менее, тех, кто не будет соблюдать закон, будутждать административное наказание. Грустный факт, но для Свердловской области досих пор не определен размер штрафа. Однако в Брянской области он будетсоставлять от 100 до 300 рублей (это если алкоголь не превышает 12%), или от500 до 700 рублей (если алкоголь крепкий). В Тверской области он будет в тех жепределах. Там, кстати, очень активно «встретили» закон и по всему городуразвесили стикеры-напоминалки. В Якутии людей предупреждают, что в случаеигнорирования заплатить штраф, его размер может вырасти до 1000 рублей (неповиновениезаконным требованиям полиции). Будем ждать, какое решение примет наша область,не исключено также, что вместо штрафа любителей выпить посреди улицы будутотправлять на общественные работы.