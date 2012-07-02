С «анонимусами», между прочим, боролись еще в 1937 году

Десятки лет назад, когда Интернета не было, выражать своимысли можно было посредством печати. Имеется в виду что-то вроде публикации статьи,острой, проблемной, но с явно выраженным субъективным отношением. Под очеркомвсегда ставилось авторство, и тут уже человек волен был выбрать, подписыватьсясвоим именем, оставить инициалы или придумать псевдоним.

В одной из тагильских газет, а именно «За колчедан»,работников «Тагильского рабочего» возмутило подавляющее большинство подписей ввиде инициалов и псевдонимов. Чем мотивирует свое недовольство редакция газеты?

Номера пестрят всякими «Коммунист», «Партработник», «Рабкор»,«И.», «Г.Б.», «И.С.», «Токарь», «Рабочий», «Строитель». Видимо, самокритика уних находится на крайне низком уровне и люди, пишущие в газету, не решаются открыто выступать.

Таким образом, «Тагильский рабочий» поднял проблему «псевдонима»,как возможной боязни говорить от первого лица в связи с серьезной ответственностьюза сказанное. Правда, в далеком 1937-м году самыми «горячими» темами были те,что касались результатов работы чиновников и властей. Возможно, необходимо былознать конкретно, кто недоволен, а не выискивать среди всех «Токарей» и, темболее, «Рабочих».

Печать обязана изо дня в день воспитывать в избирателяхспособность к смелым, открытым выступлениям, оценивающим политические и деловыекачества своих руководителей «Тагильский рабочий».

Как итог, в статье говорится, что меньшее числопсевдонимов повышает авторитет издания, и необходимо убеждать своих авторов подматериалом подписываться. За сим, в угоду советским веяниям, которые в каком-топлане остались актуальными, честно подписываю свое имя. Что касается личногоотношения к псевдонимам и тому подобному, то, пожалуй, приятнее общаться скем-то, кто заявлен, как «Петя Иванов» (случайный пример), а не «Замороженныйгерцог».