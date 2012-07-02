Тагильчанки приняли участие в фестивале «CHEERёмуха-2012» на Дне молодежи в Тюмени (ФОТО)

В фестивалеприняли участие около ста спортсменов из Тюмени, Омска, Новосибирска, Кургана,Нижнего Тагила и Ялуторовска. Бодрая музыка, зажигательные девчонки с яркими помпонамисобрали массу зрителей. Особенно ярким, по мнению зрителей, было выступлениекурганской команды CRAFT, спортсменки которой выше всех взлетали к небу.Понравилось выступление ялуторовских морячек, которые, эффектно разорвав насебе тельняшки, оказались в черно-красных костюмах.