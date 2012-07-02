Тагильчанки приняли участие в фестивале «CHEERёмуха-2012» на Дне молодежи в Тюмени (ФОТО)
2 июля 2012, 10:05ОбществоЕвгения
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Настоящим украшением Дня дня молодежи на Цветном бульваре сегодня стал первый городской фестиваль среди команд черлидеров «CHEERёмуха-2012». Организатором фестиваля выступили департамент по спорту и молодежной политике администрации города, Тюменский государственный университет, а также ТРОО «Федерация Черлидинга Тюменской области», которая в этот день отметила свой первый день рождения.
В фестивалеприняли участие около ста спортсменов из Тюмени, Омска, Новосибирска, Кургана,Нижнего Тагила и Ялуторовска. Бодрая музыка, зажигательные девчонки с яркими помпонамисобрали массу зрителей. Особенно ярким, по мнению зрителей, было выступлениекурганской команды CRAFT, спортсменки которой выше всех взлетали к небу.Понравилось выступление ялуторовских морячек, которые, эффектно разорвав насебе тельняшки, оказались в черно-красных костюмах.
Фото с сайта Вслух.ru
Фестиваль «CHEERёмуха» станет в Тюменитрадиционным. Главной целью фестиваля является популяризация черлидинга каквида спорта среди детей и молодежи Тюменской области. Здесь, как и в любомспорте, нет предела совершенству.
© Вслух.ru
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