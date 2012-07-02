В Молодежном театре состоялась премьера нового спектакля «Пашка-факир»
2 июля 2012, 14:33ОбществоЕвгения
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На сцене Молодежного театра состоялся премьерный показ нового спектакля «Пашка-факир» по пьесе Ларисы Титовой. Режиссер-постановщик – Заслуженный артист России, художественный руководитель Молодежного театра Владимир Вейде.
Поучительная сказка о вечной борьбе добра со злом, в которой главный герой Пашка спасает целую деревню от «Лютого» злодея при помощи своего таланта фокусника, пришлась по душе зрителям всех возрастов. Изюминкой спектакля стали цирковые трюки, которые выполняют актеры.
Юные зрители с радостью принимали участие в спектакле. Сюрпризы поджидали их как на сцене, так и в зрительном зале. Ребята помогали героям сказки бороться со злом и вместе с ними радовались победе. Сказка о задорном артисте цирка, который сражается за добро и справедливость, была принята громкими аплодисментами.
В следующем году театр будет отмечать свое двадцатилетие. Актеры готовы порадовать зрителей новыми интересными спектаклями.
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