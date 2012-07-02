В Молодежном театре состоялась премьера нового спектакля «Пашка-факир»

Поучительная сказка о вечной борьбе добра со злом, в которой главный герой Пашка спасает целую деревню от «Лютого» злодея при помощи своего таланта фокусника, пришлась по душе зрителям всех возрастов. Изюминкой спектакля стали цирковые трюки, которые выполняют актеры.

Юные зрители с радостью принимали участие в спектакле. Сюрпризы поджидали их как на сцене, так и в зрительном зале. Ребята помогали героям сказки бороться со злом и вместе с ними радовались победе. Сказка о задорном артисте цирка, который сражается за добро и справедливость, была принята громкими аплодисментами.