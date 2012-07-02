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В Молодежном театре состоялась премьера нового спектакля «Пашка-факир»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Молодежном театре состоялась премьера нового спектакля «Пашка-факир»

2 июля 2012, 14:33ОбществоЕвгения
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