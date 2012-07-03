Водители получат 50%-ю скидку на штрафы

Автором соответствующего предложения стал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков. Таким образом, в скором времени нарушители будут иметь три варианта: оплата штрафа досрочно со скидкой 50%, оплата штрафа в течение 30 дней в полном размере и неоплата штраф под угрозой двойного наказания или ареста на 15 суток.