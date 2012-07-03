Водители получат 50%-ю скидку на штрафы
3 июля 2012, 04:31ОбществоРОман БОТов
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В понедельник Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект, касающийся введения определенных скидок на оплату штрафов за нарушение ПДД. Согласно информации издания «Коммерсант», скидка в размере 50% будет действовать исключительно в случае оплаты штрафной квитанции в течение 10 дней с момента нарушения. Напомним, новый законопроект начали обсуждать в Госдуме на прошлой неделе.
Автором соответствующего предложения стал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков. Таким образом, в скором времени нарушители будут иметь три варианта: оплата штрафа досрочно со скидкой 50%, оплата штрафа в течение 30 дней в полном размере и неоплата штраф под угрозой двойного наказания или ареста на 15 суток.
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