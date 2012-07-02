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Выставка беспородных животных в Нижнем Тагиле приобрела новый формат (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выставка беспородных животных в Нижнем Тагиле приобрела новый формат (ФОТО)

2 июля 2012, 13:18ОбществоВалерия Лошкарева
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