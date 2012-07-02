Выставка беспородных животных в Нижнем Тагиле приобрела новый формат (ФОТО)

А местом проведения стал сквер за Драматическим театром. Со всеми животными, представленными на выставке, поработал профессиональный грумер (парикмахер домашних животных), затем их нарядили в костюмы, которые предоставила Татьяна Выборова из студии «Дизайн». Гости выставки, в том числе и дети, с радостью фотографировались с животными.

Выставка беспородных животных заслужила огромное признание – об этом говорит то, что на этот раз ее посетили депутат Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслав Погудин, председатель Нижнетагильской городской Думы Александр Маслов, а также начальник отдела по делам молодежи Администрации города Дмитрий Язовских.

Фотографии предоставлены организаторами выставки.

На этот раз дом обрели 14 животных. Новоиспеченных хозяев и просто гостей выставки консультировал ветеринар клиники «3 кота», а грумер дал советы по правильному уходу за шерстью и внешним видом!