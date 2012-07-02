Звание «Почетный гражданин Нижнего Тагила» присвоено Владимиру Радаеву
2 июля 2012, 11:15ОбществоЕвгения
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Депутаты Нижнетагильской городской Думы проголосовали за присвоение звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил» Владимиру Григорьевичу Радаеву, председателю профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ОАО «НТМК» горно-металлургического профсоюза России. Такое решение было принято накануне на очередном заседании городской Думы.
Также на заседании было принято Положение о знаке отличия «За заслуги перед городом Нижний Тагил». Основанием для награждения знаком является особый вклад в развитие экономики, строительства, культуры, науки, образования, здравоохранения и других сфер жизни города, благотворительная, гуманитарная и общественная деятельность.
Депутаты предложили представить к награждению новым знаком директора Нижнетагильского торгово-экономического колледжа Светлану Владимировну Голицину и начальника вагоносборочного производства ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Леонида Викторовича Матвеева, представленных оргкомитетом на присвоение звания Почетный гражданин города Нижний Тагил», но не прошедших процедуру голосования городской Думы.
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