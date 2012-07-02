Звание «Почетный гражданин Нижнего Тагила» присвоено Владимиру Радаеву

Также на заседании было принято Положение о знаке отличия «За заслуги перед городом Нижний Тагил». Основанием для награждения знаком является особый вклад в развитие экономики, строительства, культуры, науки, образования, здравоохранения и других сфер жизни города, благотворительная, гуманитарная и общественная деятельность.