Аренда бетононасосов в Воронеже - правильный выбор
Поскольку на строительных площадках часто требуется доставка большого количества бетона на большую высоту или расстояние, аренда бетононасосов актуальна для многих строительных компаний.
Длинная стрела такой техники позволяет перемещать бетонную смесь на расстояние до 42 метров от грузовика. Здесь большую роль играет производительность аппарата.
Преимущества автобетононасосов
В отличие от стандартных систем доставки бетона на строительной площадке, автомобильные бетононасосы не нуждаются в прокладке бетонопроводов. Здесь все готово к работе – достаточно только разложить стрелу после приезда. Кроме этого, к достоинствам такого оборудования стоит отнести:
- минимальные трудозатраты;
- улучшенное качество укладки бетона;
- экономию времени и денег.
Использование специализированной техники для заливки бетонных конструкций существенно ускоряет процесс строительства. Автобетононасосы можно использовать для заливки фундамента или монолитных конструкций малоэтажных зданий даже в труднодоступных местах. А также заказать у нас монтаж металлоконструкций и строительство фундамента.
Почему аренда бетононасосов выгодна?
На западе большинство застройщиков пользуются услугами аренды строительной техники, поскольку ее покупка и содержание обходится дорого. Простой собственных машин обойдется намного дороже аренды. Также это выгодно при наличии минимального бюджета на строительные работы. К преимуществам аренды бетононасосов относится:
- отсутствие необходимости обучать и содержать персонал;
- плата только за выполненную работу;
- освобождение от таких обязанностей, как страхование, уплата налогов, техобслуживание
Главное в аренде – это правильно выбрать компанию, которая будет обеспечивать человека техникой и операторами. Почему наши бетононасосы пользуются спросом? Мы занимаемся предоставлением строительных услуг на протяжении многих лет, и аренда спецтехники - одно из важных направлений для нас. Мы работаем с 2005 года - уже более 9 лет, за которые наши специалисты научились предоставлять каждому клиенту квалифицированные консультации. Они примут в учет все необходимые факторы и дадут заказчику рекомендации, касательно необходимого типа машины. Это чаще всего зависит от:
- доступности места заливки бетона;
- наличия подъездных путей;
- необходимого объема работ.
Кроме этого, аренда бетононасосов у нас предполагает изучение других узкоспециализированных моментов, которые будут влиять на конечный выбор. Мы поможем вам провесит строительство с минимальными затратами времени и средств.