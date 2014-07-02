Аренда бетононасосов в Воронеже - правильный выбор

Длинная стрела такой техники позволяет перемещать бетонную смесь на расстояние до 42 метров от грузовика. Здесь большую роль играет производительность аппарата.

Преимущества автобетононасосов

В отличие от стандартных систем доставки бетона на строительной площадке, автомобильные бетононасосы не нуждаются в прокладке бетонопроводов. Здесь все готово к работе – достаточно только разложить стрелу после приезда. Кроме этого, к достоинствам такого оборудования стоит отнести:

минимальные трудозатраты;

улучшенное качество укладки бетона;

экономию времени и денег.

Использование специализированной техники для заливки бетонных конструкций существенно ускоряет процесс строительства. Автобетононасосы можно использовать для заливки фундамента или монолитных конструкций малоэтажных зданий даже в труднодоступных местах. А также заказать у нас монтаж металлоконструкций и строительство фундамента.

Почему аренда бетононасосов выгодна?

На западе большинство застройщиков пользуются услугами аренды строительной техники, поскольку ее покупка и содержание обходится дорого. Простой собственных машин обойдется намного дороже аренды. Также это выгодно при наличии минимального бюджета на строительные работы. К преимуществам аренды бетононасосов относится:

отсутствие необходимости обучать и содержать персонал;

плата только за выполненную работу;

освобождение от таких обязанностей, как страхование, уплата налогов, техобслуживание

Главное в аренде – это правильно выбрать компанию, которая будет обеспечивать человека техникой и операторами. Почему наши бетононасосы пользуются спросом? Мы занимаемся предоставлением строительных услуг на протяжении многих лет, и аренда спецтехники - одно из важных направлений для нас. Мы работаем с 2005 года - уже более 9 лет, за которые наши специалисты научились предоставлять каждому клиенту квалифицированные консультации. Они примут в учет все необходимые факторы и дадут заказчику рекомендации, касательно необходимого типа машины. Это чаще всего зависит от:

доступности места заливки бетона;

наличия подъездных путей;

необходимого объема работ.