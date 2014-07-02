Деревья на Тагилстрое не высаживают из-за ремонта… которого не будет

Общественники движения «Тагил без ям» рассказывают:

Дело в том, что в 2013 году по улице Металлургов от Гастелло до Попова спилили деревья. 23 июня Никита Чапурин задал вопрос в Службе заказчика о высаживании на этом участке новых деревьев. Оказалось, что «Водоканал» планирует на этом участке замену канализации вот уже два года. И из-за них нецелесообразно высаживать сейчас новые деревья.

TagilCity.ru обратился в «Водоканал-НТ», который, по всей видимости, стал барьером к высадке нового поколения деревьев. Захаров Евгений Валентинович, заместитель директора по производству, сообщил, что замена канализации там не планируется. И даже не планировался. Вероятно, жилищный фонд в том месте скорой замены не требует.

В Службе заказчика городского хозяйства TagilCity.ru заявили, что «в МУП «Водоканал-НТ» давно собирались делать какие-то работы». Но, по всей видимости, их не будет.

Вполне возможно, что непроведение ремонта в том месте сделает возможным высадку деревьев, и жители получат глоток свежего воздуха. Общественники обращают внимание на то, что техпоселок является подветренной зоной НТМК, количество больных с астмой там превышает все разумные пределы. Высаживание деревьев, очистителей воздуха, просто необходимо. Решение этого вопроса в скором времени возьмут на контроль.

Может быть, что после публичного разоблачения, озеленители придумают новую отговорку - например, из-за отсутствия мешкозашивочной машины им не удается привезти удобрения и землю. Но в таком случае общественникам наверняка удастся привлечь нерадивых ремонтников к ответственности.