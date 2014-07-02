Еще 11 муниципальных услуг можно получить в МФЦ Нижнего Тагила

На территории Нижнего Тагила действуют два многофункциональных центра - в Ленинском и Дзержинском районах. В режиме «одного окна» жители города могут получить более 70 государственных услуг в удобное для себя время (центры работают шесть дней в неделю с 8.00 до 20.00). Можно бесплатно и в максимально короткие сроки сдать документы на оформление загранпаспорта, российского паспорта, получить набор услуг по постановке на учет и предоставление земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства и многое другое.

Кроме того, на территории муниципального образования с 1 июля в двух МФЦ будут принимать заявления для постановки на учет и зачисления детей в дошкольные образовательные учреждения, обращения по предоставлению путевок детям в организации отдыха в дневные и загородные лагеря, а также оформление субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

При необходимости можно будет через государственный сервис получить разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города, пройти процедуру приватизации квартиры, получить градостроительный план земельного участка или адрес объекту недвижимости.

Предпринимаемые меры по расширению перечня предоставляемых муниципальных услуг являются одним из важных направлений реализации майского указа Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».