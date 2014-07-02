«Газпром нефть» запускает собственное телевизионное шоу

В рамках автоспортивного проекта G-DriveRacing «Газпром нефти» стартует телевизионное шоу «Гонщики» на федеральном развлекательном телеканале «Пятница». Уже этой осенью зрители увидят процесс перевоплощения российских автолюбителей в автогонщиков. Помогать участникам в выполнении непростых заданий будет многократный победитель международных гонок класса «Гранд Туризмо», пилот команды G-DriveRacing Роман Русинов.

Отборочный тур стартовал 30 июня.В борьбу за главный приз – участие в качестве пилота команды G-DriveRacing в этапе одной из самых популярных в мире гоночных серий VLN в Нюрбургринге – вступят тысячи автомобилистов со всей России. Стать звездой нового шоу просто: нужно зарегистрироваться на портале theracers.ru, заполнить анкету и набрать наибольшее количество баллов в интеллектуальном и творческом конкурсах. Клиенты сети АЗС «Газпромнефть» получат дополнительные очки при регистрации.

Финалисты определятся в соревнованиях по картингу на грандиозном автомобильном празднике G-DriveShow, который пройдет в июле и августе в Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске и Нижнем Новгороде. В каждом из городов экспертным жюри будут отобраны по три участника телешоу. 12 победителей отборочных состязаний отправятся на решающий этап в школу профессиональных пилотов – G-DriveCamp.

В ходе испытаний герои проекта проверят преимущества премиального топлива G-Drive, которым можно заправить автомобиль только на АЗС «Газпромнефть».

СПРАВКА:

Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает порядка 1300 станций в России и странах СНГ. Широкая география сети АЗС «Газпромнефть» и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие позиции компании «Газпром нефть» на оптовом и розничном рынках Западной Сибири и центральной части России.

G-Drive – топливо нового поколения, реализуется на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть». Среди основных преимуществ премиального топлива, содержащего активный комплекс присадок, – увеличение мощности двигателя до 12%, улучшение динамики разгона автомобиля до 1,8 секунд, а также профессиональная защита топливной системы двигателя.