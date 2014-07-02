Конкурс Граффити в Нижнем Тагиле!
2 июля 2014, 11:50ОбществоПавел Сидоренко
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Любишь бомбить стены, но надоело бегать от полиции? Сделай самый лучший «кусок» и выиграй ноутбук!
В Нижнем Тагиле стартует граффити конкурс «Раскрасим город металлургов».
Для участия необходимо до 10 июля отправить свой эскиз на электронную почту konkurs@motivtelecom.ru. В письме не забудь указать свои координаты.
После отбора ты сможешь нарисовать свой эскиз на одном из городских заборов. Авторы самых ярких, необычных и качественных работ получат отличные призы от МОТИВа - ноутбук, планшет или сертификаты на общение в сети! Специальный приз ждет автора самой оранжевой работы.
Покажи всем, что твое граффити самое крутое в городе!
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