Конкурс Граффити в Нижнем Тагиле!

Для участия необходимо до 10 июля отправить свой эскиз на электронную почту konkurs@motivtelecom.ru . В письме не забудь указать свои координаты.

После отбора ты сможешь нарисовать свой эскиз на одном из городских заборов. Авторы самых ярких, необычных и качественных работ получат отличные призы от МОТИВа - ноутбук, планшет или сертификаты на общение в сети! Специальный приз ждет автора самой оранжевой работы.