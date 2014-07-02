На время ремонта в Нижнем Тагиле закроют переезд по улице Балакинская на Смычку

Так, в этот период проезд для автотранспорта будет недоступен. Администрация Нижнего Тагила сообщает, что объезд будет осуществляться по следующему маршруту: ул. Перова, аглоцех НТМК, Береговая Краснокаменская, Жуковского, Пархоменко, Серова, Октябрьской революции, Индустриальная, Балакинская.