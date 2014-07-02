На время ремонта в Нижнем Тагиле закроют переезд по улице Балакинская на Смычку
2 июля 2014, 12:55Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В период с 20:00 часов 4 июля до 7:00 часов 5 июля в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила будут проходить ремонтные работы на железнодорожном переезде 4 км по улице Балакинская (на стыке микрорайонов Тагилстрой и Смычка).
Так, в этот период проезд для автотранспорта будет недоступен. Администрация Нижнего Тагила сообщает, что объезд будет осуществляться по следующему маршруту: ул. Перова, аглоцех НТМК, Береговая Краснокаменская, Жуковского, Пархоменко, Серова, Октябрьской революции, Индустриальная, Балакинская.
Тагильчане, будьте внимательны рулем! Представляем вам примерную схему объезда:
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей