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На время ремонта в Нижнем Тагиле закроют переезд по улице Балакинская на Смычку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На время ремонта в Нижнем Тагиле закроют переезд по улице Балакинская на Смычку

2 июля 2014, 12:55Общество
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